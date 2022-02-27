В городе Буча местные жители сожгли "коктейлями Молотова" военную технику захватчиков.

Вблизи Киева российские оккупанты дезорганизованы после мощного артиллерийского удара Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил во время брифинга.

"Что касается Киева и ситуации на западных окраинах столицы: там враг утром попытался продвинуться в направлении города Буча, города Гостомель и города Ирпень, но попал под мощный артиллерийский ракетный авиационный удар со стороны Вооруженных сил Украины", - сказал он.

При этом Арестович добавил, что противник дезорганизован, и в настоящее время лишь небольшие его силы прибегают к попыткам провести разведку в направлении Ирпеня.

Арестович подчеркнул, что подразделения Вооруженных сил Украины контролируют ситуацию и уничтожают врага.

По его словам, к борьбе с врагом подключились местные жители, и часть техники российских десантников сожгли "коктейлями Молотова" прямо в Буче.

Вторжение России в Украину

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.