Россия превращает 'Шахеды' в FPV-дроны: что известно

Россия перешла к серийному оснащению дронов-камикадзе "Шахед" китайскими mesh-модемами и камерами, что позволяет им работать как FPV-дроны.

Анализ обломков сбитых дронов-камикадзе "Шахед" свидетельствует, что Россия начала серийно оснащать их mesh-модемами и курсовыми камерами. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на собственные источники и фото с места падения.

Еще в июле специалисты впервые заметили такие модемы на пенопластовых "Герберах". "С августа такие случаи становились все более частыми, а в начале сентября стало понятно, что это уже серийное решение", - пояснил эксперт Сергей "Флеш".

На одном из сбитых "Шахедов" удалось найти полный комплект оборудования: китайский mesh-модем Xingkai Tech XK-F358 (HX-50) и камеру, жестко закрепленную в носовой части дрона. Это простая камера из систем охранного видеонаблюдения, которая, однако, позволяет контролировать полет и донаводить дрон на цель.

Ключевым остается вопрос передачи данных. Эксперты предполагают, что российская сторона может использовать либо агентурные ретрансляторы на земле, либо создавать длинную "mesh-цепочку" из самих дронов. Второй вариант, хоть и возможен теоретически, считается сложным в реализации.

Россиянам нужно значительное время, чтобы подготовиться к запуску 1000 беспилотников за одну атаку по Украине и повторять такие атаки несколько дней подряд, заявил военнослужащий Сил ТРО, военный эксперт Александр Мусиенко.

Однако, не исключено, что дронов уже может быть накоплено несколько тысяч. При этом, пока нет оснований говорить, что противник способен запускать до 1000 за короткий промежуток времени.

