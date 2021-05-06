Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия отвела от украинской границы лишь незначительное количество своих войск.

Президент Владимир Зеленский заявил, что количество войск, размещенных вдоль российско-украинской границы, позволяет РФ в любой момент начать военную операцию против Украины.

Читайте такжеЗеленский заявил об уменьшении количества снайперских обстрелов на ДонбассеКак сообщает пресс-служба Офиса главы Украинского государства, об этом он заявил во время встречи с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном, который находится с визитом в Украине.

В частности, глава государства приветствовал Блинкена в Киеве и отметил, что между Украиной и Соединенными Штатами сегодня сложились хорошие отношения как на эмоциональном уровне, так и в практической плоскости.

Зеленский подчеркнул, что этот визит является важным сигналом для Европы и для Российской Федерации, ведь он происходит в то время, когда возле границ Украины увеличилось военное присутствие России, и была высокая вероятность эскалации ситуации на Донбассе.

«Важно, что сегодня благодаря поддержке США, совместной работе с Украиной и странами Европейского Союза произошло давление, и остановлена ​​вероятная эскалация со стороны Российской Федерации», - сказал президент.

По его словам, отвод определенного количества вооружения снял напряжение, однако угроза остается.

Поскольку, как отметил президент, фактически отведено незначительное количество войск.

Зеленский отметил, что силы, которые размещены вдоль границ, позволяют российской стороне начать военную операцию против Украины в любой момент.

Напомним, сегодня, 6 мая, на совместной с госсекретарем США Блинкеном пресс-конференции Зеленский заявил, что РФ из десятков тысяч военных, которых разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, отвела лишь 3,5 тыс. из оккупированного Крыма.

Стягивание российских войск: что известно

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

США и многие другие западные страны, Европейский Союз, НАТО выразили Украине свою поддержку в связи с этими действиями РФ.

Кроме того, Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня. В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

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Автор: Константин Гончаров