Об этой группировке впервые упомянули в сводке минобороны страны-оккупанта.

Россия создала новую группировку войск. Она уже выполняет боевые задачи на одном из оперативных направлений.

Речь идет о группировке войск "Север", о которой впервые упомянули в сводке минобороны РФ 14 апреля. Эта группировка оккупантов действует на Белгородском направлении.

Как сообщает "Информационное сопротивление", группировку "Север" создали на базе бывшей группировки прикрытия границы (ГВ "Брянск", ГВ "Курск" и ГВ "Белгород"). Им руководит генерал-полковник А.Лапин.

Видео дня

На данный момент, в состав ГВ "Север" переданы:

11-й армейский корпус (АК), без 7-го отдельного мотострелкового полка;

138-я отдельная мотострелковая бригада (омсбр) из состава 6-й общевойсковой армии.

Вероятно, в состав ГВ "Север" также войдут определенные формирования из состава 44-го АК, скорее всего и 25-я омсбр.

Ориентировочно, ГВ "Север" будет насчитывать:

до 46-48 тысяч личного состава;

350-360 танков;

до 860 боевых бронированных машин (ББМ);

940-950 артиллерийских систем (АС), начиная с калибра 100-мм и включая 120-мм минометы;

реактивных систем залпового огня (РСЗО) 110-120 единиц;

до 4-6 пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса.

Ситуация в Белгородской области

Как писал УНИАН, во время мартовского рейда РДК и "Легиона Свобода России" в приграничные районы Белгородской области российская армия активно применяла тяжелую артиллерию и авиацию. В результате было полностью уничтожено российское село Козинка.

Но и после завершения рейда российская авиация продолжает забрасывать Белгородскую область авиабомбами. Но теперь уже не целенаправленно, а вследствие технических сбоев.

В приграничных населенных пунктах Белгородской области, откуда были эвакуированы местные жители, процветает мародерство. К этому, вероятно, причастны российские военные.

Вас также могут заинтересовать новости: