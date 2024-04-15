Оккупанты хотят воспользоваться значительной нехваткой украинской артиллерии и средств ПВО,

Российские оккупационные войска могут не успеть захватить весь город Часов Яр в Донецкой области до 9 мая. Однако им под силу зайти в восточный район населенного пункта.

Как сообщает Институт изучения войны, дефицит артиллерии и средств ПВО у Сил обороны позволит россиянам быстрее продвигаться во время операции по захвату города.

В своем отчете аналитики напомнили заявление главнокомандующего Вооруженных Сил Александра Сырского о приказе военного командования РФ захватить Часов Яр к российскому празднику Дня Победы 9 мая.

Видео дня

По словам американских экспертов, цель властей РФ захватить Часов Яр всего за три с половиной недели указывает на то, что они считают, что их армия сможет захватить город более быстрыми темпами, чем Бахмут в мае 2023 года или Авдеевку в феврале 2024 года.

"Российское военное командование, вероятно, оценивает, что продолжающаяся критическая нехватка боеприпасов в Украине позволит российским войскам захватить Часов Яр за несколько недель, несмотря на оценку ISW о том, что российские войска пока достигли только восточной части микрорайона Канала в восточном Часов Яра. Однако российское командование постоянно ставит нереалистичные цели по продвижению россиян, и российский милблогер выразил надежду, что российские силы смогут просто войти в Новый микрорайон на юго-востоке Часового Яра до 9 мая", - говорится в отчете.

Как отмечается, оккупанты, вероятно, хотят воспользоваться значительной нехваткой украинской артиллерии и средств ПВО, которые имеют решающее значение для украинской обороны, и которые не ограничивали оборону Бахмута или Авдеевки в той степени, в которой они ограничивают сейчас.

"Российское военное командование будет продолжать наступательные действия на Часов Яр до их кульминации. Однако россияне могут продвигаться быстрее, чем в предыдущих операциях, учитывая нынешнюю нехватку артиллерии и средств ПВО в Украине", - заключают эксперты.

Бои за Часов Яр

Как сообщал УНИАН, оккупанты применяют тактику двойного удара во время штурмов Часового Яра Донецкой области. Она заключается в обходе позиций противника с флангов и одновременном прямом фронтальном ударе.

Потеря этого города может расчистить противнику путь для марша на запад. Это "может иметь ужасные последствия, поскольку обеспечит прямой путь для продвижения российской армии к ключевым городам". В рамках оборонительной операции ВСУ устроили кровавую танковую ловушку на ключевом мосту возле Часового Яра.

Недавно аналитик DeepState Роман Погорелый заявил, что россияне начали сравнивать с землей Часов Яр. Украинские воины держат оборону и отражают интенсивные штурмы оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: