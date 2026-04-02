В России контрактник Северного флота поджег самолет и военную технику: подробности

Утверждается, что к диверсии его подтолкнули "телефонные мошенники", которые к тому же выманили у него деньги.

20-летний военнослужащий Северного флота России совершил поджог самолета и военной техники армии РФ. Контрактника приговорили к 15 годам лишения свободы.

Об этом со ссылкой на приговор суда сообщает The Moscow Times. Утверждается, что к диверсии под предлогом предотвращения последствий за якобы финансирование ВСУ его принудили "телефонные мошенники", которые в придачу выманили у него средства – 350 тысяч рублей.

Известно, что осужденный действовал по указаниям неизвестных лиц, представившихся сотрудниками банка, ФСБ и Министерства обороны.

"14 мая рядовой пришел в автопарк на территории воинской части в Мурманской области, разлил горючую смесь в люки трех легких бронированных вездеходов и поджег один из них. А на следующий день отправился на военный аэродром, где поджег шасси самолета", – говорится в сообщении.

Модель самолета не раскрывается. Российское Министерство обороны оценило ущерб в 2,5 млн рублей.

Отмечается, что первые 4 года из 15 российский военный проведет в тюрьме. Остальное время – в колонии строгого режима.

"Бавовна" в России и на оккупированных территориях

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) сообщил о поражении самолета и базы БПЛА Орион на временно оккупированном Крымском полуострове. По его словам, был уничтожен вражеский АН-72П и радиолокационная станция "Меч".

Кроме того, под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в российской Уфе. В районе "Башнефть-Новойл" раздались взрывы, после чего начался пожар. Сообщалось, что удар мог быть нанесен по одной из ключевых установок завода, отвечающей за первичную переработку нефти.

