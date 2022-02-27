ВСУ рекомендует российским оккупантам сложить оружие.

Заместитель главнокомандующего Вооруженных сил Украины, генерал- лейтенант Евгений Мойсюк обратился к российским захватчикам.

"От имени Вооруженных сил Украины я обращаюсь к российским военнослужащим, которых на нашу землю привела эта бессмысленная жестокая война. Задумайтесь, почему вы здесь, за что воюете, чего хотите добиться. Надеюсь, вы убедились, что здесь вас никто не ждал и что вам нечего делать на нашей земле. Поверьте, наше дело правое, а вы - инструмент в руках своих правителей", - сказал Мойсюк.

Также он порекомендовал россиянам сложить оружие, поднять руки. Так как это единственный вариант, как они могут вернуться домой живыми.

"Мы даем вам возможность вернуться к своим родным, не потеряв свою жизнь и достоинство. Разрядите оружие, поднимите руки, чтобы наши военнослужащие и мирные жители могли понять, что вы нас услышали. Это ваш билет домой. Идите защищайте свою родину, а не разрушайте нашу", - добавил он.

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