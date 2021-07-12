В случае с потерпевшей, которую публично избивали на улице в Донецке, накинув на нее флаг Украины, это имеет признаки саботажа: СБУ до сих пор "не имеет доказательств", что террористы пытали ее за проукраинскую позицию.

Женщины, которых удерживали в плену на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заявляют, что полиция и Служба безопасности Украины не спешат расследовать совершенные против них преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом потерпевшие рассказали во время круглого стола на тему "Сексуальное и гендерное насилие в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины".

В частности, в мероприятии приняла участие Ирина Довгань, которая в 2014 году проживала в городе Ясиноватая Донецкой области и с первых дней боевых действий помогала украинской армии и не скрывала своих убеждений. Ее похитили и переправили в оккупированный Донецк, где привязали к столбу и подвергли унижениям и избиениям. В случае с Довгань, которую публично били на улице в Донецке, накинув на нее флаг Украины, это имеет признаки саботажа, поскольку в СБУ заявляют, что не имеют доказательств, что террористы пытали ее за проукраинскую позицию.

"Я была в плену в 2014 году. Меня освободили британские и французские журналисты, поскольку моя фотография попала в "New York Times" и это спасло мне жизнь. Где-то там на Донбассе есть сотрудники, которые расследуют мое дело с 2014 года. Они ответили моему адвокату, что лишь в 2019 году они выяснили, что я не нахожусь в плену в так называемой "ДНР". Но они не могут якобы найти номер моего телефона и поэтому не могут меня опросить. А в прошлом месяце я получила от СБУ отписку, что они не знают времени моего нахождения в плену, не знают, была ли я освобождена и не имеют доказательств моей проукраинской позиции", - рассказала Довгань.

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Также она добавила, что знает поименно, кто ее пытал в плену. По ее словам, это осетины из так называемого батальона "Восток".

"Я это рассказала всему миру, но СБУ "не имеет доказательств" моей проукраинской позиции, а в МВД только в 2019 году узнали, что я уже не в плену", - подчеркнула потерпевшая.

В свою очередь, еще одна бывшая пленная Анастасия Мухина рассказала, что находилась в плену 692 дня.

"За это время с моего депозита были сняты мои сбережения. Две недели назад я была у следователя, по делу ничего не делается. Я вынуждена ездить каждый раз из Киева в Троицкое (Луганская область) к следователю", - рассказала она.

Следует отметить, что на круглом столе присутствовали представители Офиса генерального прокурора, СБУ и Нацполиции, которые пообещали женщинам разобраться в их проблемных ситуациях со следствием.

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Автор: Дмитрий Хилюк