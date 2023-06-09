Венгерский вице-премьер заявил, что эти люди обязаны своей свободой РПЦ.

Вице-премьер-министр Венгрии Жолт Семьен подтвердил, что российские оккупанты передали Будапешту 11 украинских военнопленных. Политик не раскрыл детали, сославшись на "интересы дела и народа".

Издание atv.hu цитирует вице-премьера, который заявил, что все это жест РПЦ в сторону Венгрии, эти люди обязаны ей своей свободой.

"Это мой человеческий и патриотический долг", — заявил Семьен, который также отвечает за церковные дела.

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По информации журналистов, политик координировал передачу военнопленных, и это соответствует миссии Папы Франциска по освобождению заключенных. Указано, что речь шла о венграх из Закарпатья.

Стоит отметить, что передача военнопленных не согласовывалась с Украиной, а ее целесообразность объясняется "подкарпатским происхождением" военных. Важно понимать, что все эти солдаты являются гражданами Украины, поэтому их передача в какую-либо третью страну без согласия и прямого участия Украины невозможна.

Передача украинскиз военнопленных Венгрии - что известно

8 июня в Российской Федерации заявили, что при участии Российской православной церкви группа украинских военнопленных из Закарпатья якобы была передана Венгрии.

При этом официального комментария от украинской стороны нет.

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