Россияне давят сразу с двух направлений: военный рассказал о ситуации под Покровском

Враг значительно увеличил использование БПЛА "Молния", сообщил Борисенко.

На самом горячем Покровском направлении враг пытается продвигаться небольшими пехотными группами, активно применяя при этом не только дроны, но и даже бронетехнику. Об этом в эфире канала Мы - Украина рассказал начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко.

"Противник пытается продвигаться со стороны Покровска в направлении Гришиного, это полоса ответственности 7 корпуса быстрого реагирования. А также пытается продвигать свои войска одиночными небольшими пехотными группами от Родинского в направлении Белицкого. Это полоса обороны 1 корпуса Национальной гвардии "Азов"", - отметил военный.

По его словам, на этом направлении противник очень увеличил использование БПЛА "Молния" - украинские бойцы их уничтожают "просто десятками в сутки".

"Очень много их летит, однако погода пока позволяет эффективно отрабатывать зенитными перехватчиками, и "Молнии" уничтожаются просто в невероятном количестве", - говорит Борисенко.

Кроме того, рассказал он, враг применяет артиллерийское вооружение и бронетехнику, которую украинские защитники успешно уничтожают.

"И все это останавливает врага в его попытках продвигаться в тех направлениях, где он накопил свои силы", - добавил Борисенко.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, по словам командира 54-й отдельной механизированной бригады им. гетмана Ивана Мазепы Вадима Черния, в районе Севера враг превосходит в 7-10 раз. Он рассказал, что украинские защитники продолжают удерживать выгодные рубежи перед городом. Сам Северск находится под огневым контролем Сил беспилотных систем и подразделений артиллерии.

Также мы писали, что россияне в Константиновке пытаются применить успешную схему из Покровска. В частности, по данным Института изучения войны, в районе Константиновка-Дружковка они активизируют кампанию воздушного перехвата, создавая условия для будущих наступательных операций. Украинские военные рассказали, что дальность действия российских беспилотников значительно увеличилась в 2025 году, что затрудняет продвижение украинских сил в Константиновке.

