Зеленский призвал партнеров перестать искать оправдания, почему нет санкций против РФ

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров перестать искать оправдания, почему не вводить те или иные санкции против России. Об этом он сказал в заявлении, опубликованном в его Telegram-канале.
По словам Зеленского, каждый, кто хочет завершения этой войны, должен сделать то, что нужно для остановки российской военной машины.
"Рассчитываем на сильные шаги Соединенных Штатов, вместе со всеми, - сильную санкционно-тарифную политику. То, что будет аргументом для многих в мире. Все видят, что война России против Украины - это война Путина. Все видят, что российские дроны против Польши - это тоже война Путина", - отметил глава государства.
Он подчеркнул, что атака дронов на Польшу стала предупреждением для всех стран Европы. Ведь российские дроны могут преодолеть значительно большее расстояние.
"Это уже очень длинная война России - ее амбиций, ее возможностей, ее бюджета, а следовательно, российской нефти, российского газа, российского урана, российских ресурсов, которые делают Путину кассу. Прошу всех партнеров перестать искать оправдания, почему не вводить те или иные санкции, - всех: и Европу, и Соединенные Штаты, и страны "Семерки", и страны "Двадцатки". Мир - это путь. Путь, который надо пройти от войны к миру. Всем надо пройти этот путь, и санкции - это его часть. Если Путин не хочет мира, к миру надо принудить. Война Путина завершится, когда он - именно он - не сможет ее продолжать", - пояснил Зеленский.
Позиция Трампа относительно санкций против РФ
Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести серьезные санкции против России, но назвал два условия: страны НАТО должны тоже это сделать, а также перестать покупать нефть у РФ. По его словам, "покупка российской нефти некоторыми странами" значительно ослабляет "переговорную позицию и влияние на Россию".
Также он подчеркнул, что НАТО на уровне Альянса также должно ввести пошлины против Китая в размере 50-100%, которые "будут полностью отменены после завершения войны России против Украины".