В то же время в командовании ДШВ опровергают, что офицера понизили в должности.

Комбат Анатолий Козел с позывным "Купол"прокомментировал свое интервью The Washington Post, после которого его понизили в должности. Офицер подчеркнул, что прибегнул к публичной критике украинских властей, чтобы изменить украинскую армию к лучшему, а не "втоптать ее в грязь". Однако конечный вариант интервью ему самому показался "не таким".

"Говорил искренне, долго, как умел. Рассказал и забыл – на фронте есть более важные дела. Но когда поднялся шум, пересмотрел конечный результат и сам был поражен, насколько все как-то не так", - отметил "Купол" в Facebook.

"Купол" добавил, что The Washington Post не указали его тезис о том, что бригады ДШВ не выводили на восстановление, хоть они в этом и нуждаются. Кроме этого, воин добавил, что интервью состоялось в тяжелый период очень тяжелых боев. Ввиду этого он "позволил себе лишние эмоции".

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Воин подчеркнул, что сейчас продолжается конструктивный диалог с руководством ДШВ.

В то же время в командовании ДШВ разъяснили ситуацию с понижением "Купола" в должности после скандального интервью. Заместитель начальника штаба командования ДШВ Виктор Люльчак на брифинге заявил, что "Купол" получил равнозначную должность, а в дальнейшем может стать командиром бригады.

Скандальное интервью"Купола"

В интервью The Washington Post комбат "Купол" заявил, что потерял в боях с российскими оккупантами 100 из 500 бойцов. На замену приехало 100 новых солдат, но им не дали времени на подготовку. Офицер заявил, что новобранцы все бросали и убегали, потому что боялись стрелять.

Критика военнослужащим военного руководства вылилась в понижение его должности до заместителя командира батальона учебного центра. "Купол" в ответ написал рапорт на увольнение.

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