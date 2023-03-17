Указывается, что "озвученные военнослужащим потери во время боев в подчиненном ему подразделении существенно завышены".

В Десантно-штурмовых войсках подтвердили, что назначат командира батальона 46-й аэромобильной бригады Анатолия "Купола" на должность в один из учебных центров ДШВ ВСУ. Накануне защитник заявил, что его понизили в звании после того, как он сообщил WP о потерях своей бригады.

Спикер ДШВ Валентин Шевченко назвал озвученные "Куполом" потери "завышенными", пишет Украинская правда.

"По факту распространения в интервью офицером ДШВ недостоверной информации проведена служебная проверка. Установлено нарушение военнослужащим ряда руководящих документов относительно публичного общения и сведения сведений, составляющих государственную тайну", - сказал Шевченко.

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По его словам, в соответствии со стандартами армий стран НАТО, которые внедрены и в ВСУ, разрешение на общение военнослужащего с медиа предоставляется его командиром, чего сделано не было.

В ДШВ подчеркнули, что 100% военнослужащих десантно-штурмовых войск, призванных по мобилизации, прошли базовую и профессиональную подготовку перед назначением на должности в воинские части.

Среди подчиненных "Купола" были военнослужащие, прошедшие курс подготовки в Британии, отметил Шевченко: "Надлежащую подготовку украинских десантников и их мотивацию неоднократно отмечали иностранные инструкторы".

"Не стоит также забывать, что каждый командир отвечает за подготовку, которая сейчас проводится и в 46-й бригаде", - подчеркнул Шевченко.

Указывается, что "озвученные военнослужащим потери во время боев в подчиненном ему подразделении существенно завышены. В то же время такая информация имеет статус ограниченного доступа".

Что известно о скандале с "Куполом"

В интервью The Washington Post "Купол" заявил, что потерял в боях с российскими оккупантами 100 из 500 бойцов. На смену приехали 100 новых солдат, но им не дали времени на подготовку. Анатолий указывал, что они все бросали и убегали, потому что боялись стрелять.

Критика военнослужащим военного руководства вылилась в понижение его звания заместителя командира батальона учебного центра.

"Купол" резко отреагировал на такой шаг и написал рапорт на увольнение.

Ранее ДШУ снизила в звании и сержанта 46-й бригады Александра Погребисского, который докладывал СМИ об обстановке в Соледаре.

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