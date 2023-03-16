В ответ он написал рапорт об увольнении.

Командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолий "Купол" был понижен в звании. Как сообщает "Украинская правда", теперь он будет заместителем командира батальона учебного центра.

Причиной этого стало скандальное интервью американские газете The Washington Post, в котором "Купол" высказался с критикой на счет действий военных властей.

"Решение о понижении "Купола" в должности было принято командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ, то есть генерал-майором Максимом Миргородским", - говорится в материале УП.

Видео дня

"Купол" резко отреагировал на такой шаг и написал рапорт на увольнение.

"Украинская правда" также обратилась за комментарием к пресс-службе ДШВ, однако ответа там пока не предоставили.

В 46-й бригаде уже не впервые переводят из боевого подразделения в учебный центр после коммуникации с прессой. В январе 2023-го года сержант Дша Александр Погребиско рассказал в интервью УП об обстановке в Соледаре, из которого тогда выходила украинская армия. После этого Погребиска понизили в звании.

"Не любят правду военные руководители и не хотят решать системные проблемы", - отметили собеседники УП.

Интервью Анатолия "Купола" The Washington Post: что известно

Анатолий "Купол" воевал за Украину с 2014-го года. После 24-го февраля 2022-го года он также защищал украинские границы во время военных действий против России.

В интервью американской газете "Купол" рассказал, что в его батальоне погибло 100 бойцов из 500. На замену приехало 100 новых солдат, но им не дали времени на подготовку. Анатолий указывал, что они все бросали и убегали, потому что боялись стрелять.

Также "Купол" рассказывал, что солдат, имеющих боевой опыт в украинские армии, осталось уже очень мало. Многие уже либо погибли, либо ранены.

Вас также могут заинтересовать новости: