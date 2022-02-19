Военные тренируются в условиях, максимально приближенных к боевым.

На военных полигонах по всей территории Украины, в максимально приближенных к боевым условиях продолжаются мероприятия подготовки военных частей и подразделений к выполнению задач по назначению.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

Командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что все спланированные тренировки и учения должны повысить уровень обученности и профессиональной подготовки личного состава. Также военные получили возможность отработать взаимодействие с подразделениями как национальных Вооруженных Сил и других составляющих сил обороны и безопасности государства.

"Прежде всего, подразделения совершенствуют способности обороны, противовоздушного прикрытия подразделений, военных объектов и объектов гражданской инфраструктуры, действий противодесантных и противотанковых резервов, а также огневого поражения условного противника", - отметил Наев.

Во время учений командиры всех звеньев учатся быстро принимать решения в зависимости от обстоятельств, нестандартно думать и управлять подчиненными, упреждая врага. По словам Наева, весь личный состав укладывается в сроки выполнения задач и показывает надлежащий уровень обученности и слаженности.

Сейчас все войска и силы, которые подчинены Командованию объединенных сил ВС Украины продолжают подготовку в соответствии со спланированными мероприятиями.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине стартовали масштабные учения "Метель-2022". Военные оттачивали мастерство по ведению обороны.

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