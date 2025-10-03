Известная украинская писательница Ирена Карпа впервые за долгое время высказалась о своих отношениях с певцом и военнослужащим Андреем Хлывнюком. Пара имела короткий роман.
В интервью Славе Демину автор книг ответила на вопрос, был ли шанс построить длительные отношения с лидером "Бумбокса" и возможно даже создать совместную семью. На что певица категорично заявила:
"Мы очень разные люди. Я очень его уважаю, он прекрасный певец, но нет".
В то же время Ирена объяснила, как вообще у них с Хлывнюком завязались отношения. По ее словам, это была больше заинтересованность в человеке, которая быстро исчезла, без признаков на что-то серьезное.
"Люди притягиваются, у них появляется интерес, а потом исчезает. Это нормально. Мы уже можем об этом говорить с высоты своего возраста и опыта", - отметила Карпа.
Стоит отметить, что отношения между Иреной Карпой и Андреем Хлывнюком завязались довольно давно еще, когда они оба были студентами. Однако, впервые об этом стало известно только в 2019 году, когда Ирэна заговорила о своих романах с публичными людьми. Писательница всегда подчеркивала, что между ней и Андреем была лишь короткая интрижка.
К слову, сейчас Ирена Карпа замужем за иностранцем Людовиком-Кириллом Требюше. Пара недавно отметила седьмую годовщину брака и опубликовала совместные фото.