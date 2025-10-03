Она считает, что Путина надо серьезно напугать.

Российская телеведущая Оксана Баршева, более известная под псевдонимом Ксения Ларина, заявила, что украинской армии стоит нанести удары по "центру принятия решений" в Москве.

В интервью YouTube-каналу "В гостях у Гордона" ее спросили, что бы она сделала с кремлевским правителем Путиным после последних обстрелов Украины, в результате которых погибли и дети, и взрослые:

"Пожалуй, только удары по Москве, не по жилым домам и даже не по "Москва-Сити", не по офисам, не по инфраструктуре, как это делают россияне, а по центру принятия решений. Давай ограничимся этим названием, потому что Кремль - это скорее такой символический образ. Вряд ли там круглосуточно сидит Путин, как Сталин "сидел" во всех стихах".

Журналистка отметила, что определенным людям хорошо известно местонахождение кремлевского правителя, поэтому украинской армии стоит ударить или прямо по месту его дислокации, или рядом с ним, чтобы Путин лично почувствовал опасность.

После этих слов против Лариной, которую уже обвиняли в "нарушении требований к "иностранным агентам", инициировали уголовное преследование. Прокуратура Москвы обвиняет ее в "публичном оправдании и пропаганде терроризма" и призывах к совершению "террористических актов" в российской столице.

Напомним, сегодня Россия объявила в международный розыск актрису Яну Троянову, которая неоднократно критиковала руководство страны за нападение на Украину и отношение к собственным гражданам.

