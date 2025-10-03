Также вышел клип, который срежиссировал Алан Бадоев.

Известный украинский певец Макс Барских презентовал новую лирическую работу, в которую вложил свои самые глубокие чувства. Песня получила название "Кохай".

В своем блоге в Instagram артист признался, что новый трек является для него очень особенным, ведь в нем он полностью раскрылся и передал собственный внутренний мир. Барских подчеркнул, что это больше, чем просто музыка - это часть его личных переживаний и опыта.

"Сегодня отпускаю к вам свои самые глубокие и самые интимные мысли. Нет, это все же знания, которые день за днем я подтверждаю своим жизненным путем. Просто остановитесь, где бы вы ни были, и растворитесь в этой работе. Она сможет подарить вам спокойствие, уверенность и просто три минуты для себя", - отметил певец.

Видео дня

Вместе с песней вышел и клип. Режиссером традиционно стал Алан Бадоев, с которым Макс сотрудничает с начала своей карьеры. Видеоработа получилась очень уютной. В ней певец появляется в обычном образе на фоне природы без яркого костюма или декораций.

Max Barskih - Кохай

Также Макс намекнул, что совсем скоро выйдет его новый украиноязычный мини-альбом "Місто дощів". В него, в частности, войдет и трек "Кохай".

Недавно Елена Тополя выпустила украиноязычную версию своего давнего хита и представила яркий клип.

Вас также могут заинтересовать новости: