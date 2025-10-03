Судья не удовлетворил иск мужчины.

Мужчина, чье детское фото изобразили на легендарной обложке альбома Nirvana "Nevermind" (1991 год), проиграл судебное дело против группы.

Как напоминает BBC, Спенсер Элден позировал обнаженным для обложки альбома рок-группы в возрасте четырех месяцев. В 2021 году уже взрослый мужчина обвинил коллектив в распространении детской порнографии, утверждая, что его имя "навсегда связано с коммерческой сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних".

Судья федерального суда США Фернандо Ольгуин постановил, что "ни поза, ни точка фокуса, ни антураж, ни общий контекст не свидетельствуют о том, что на обложке изображено сексуально явное поведение". Он сравнил фото с типичной семейной фотографией ребенка во время купания. В решении также указано, что родители Элдена присутствовали на фотосессии, фотограф был другом семьи, а сам Элден ранее "участвовал и получал финансовую выгоду" от появления на обложке.

Юристы Элдена заявили, что уважают, но не согласны с решением суда и планируют подать апелляцию. Тем временем представитель группы назвал обвинения ложными, а само дело безосновательным.

Как сообщал УНИАН, после выборов в Соединенных Штатах Америки вдова лидера группы Курта Кобейна заявила, что покинет эту страну.

