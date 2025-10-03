Мужчина, чье детское фото изобразили на легендарной обложке альбома Nirvana "Nevermind" (1991 год), проиграл судебное дело против группы.
Как напоминает BBC, Спенсер Элден позировал обнаженным для обложки альбома рок-группы в возрасте четырех месяцев. В 2021 году уже взрослый мужчина обвинил коллектив в распространении детской порнографии, утверждая, что его имя "навсегда связано с коммерческой сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних".
Судья федерального суда США Фернандо Ольгуин постановил, что "ни поза, ни точка фокуса, ни антураж, ни общий контекст не свидетельствуют о том, что на обложке изображено сексуально явное поведение". Он сравнил фото с типичной семейной фотографией ребенка во время купания. В решении также указано, что родители Элдена присутствовали на фотосессии, фотограф был другом семьи, а сам Элден ранее "участвовал и получал финансовую выгоду" от появления на обложке.
Юристы Элдена заявили, что уважают, но не согласны с решением суда и планируют подать апелляцию. Тем временем представитель группы назвал обвинения ложными, а само дело безосновательным.
Как сообщал УНИАН, после выборов в Соединенных Штатах Америки вдова лидера группы Курта Кобейна заявила, что покинет эту страну.