Женщину сразу засыпали комплиментами.

Украинская автор песен и певица Roxolana (настоящее имя - Роксоляна Сирота) поразила подписчиков тем, как выглядит ее мать Леся.

Сегодня днем она опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором вместе с мамой делает обзор ее косметички и красится. Также женщина поделилась с подписчиками своими бьюти-советами - например, она наносит румяна на губы. Подписчики певицы засыпали их комплиментами, особое внимание уделив матери:

"Какая красивая мама! Вау!".

Видео дня

"О май гад, я просто ахнула, как мама еще волосы распустила! Такая нежная энергия от вас обеих, супер".

"Какие вы красивые! Одно удовольствие смотреть и слушать".

"Две красавицы! И хочу сказать, что у вашей мамы шикарный цвет волос!".

Как сообщал УНИАН, певица объявила о своей беременности в конце августа, в свой день рождения. Позже она призналась, что в первый триместр беременности "выпала" из жизни.

