Ведущая отправилась в путешествие.

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут вышла на связь и показала, как проводит свое свободное время. Как оказалось, она отправилась в путешествие с близким человеком.

В своем блоге в Instagram Фреймут порадовала поклонников новыми фотографиями. Она показала кадры из своей недавней поездки. Она посетила Францию, а именно Париж.

На кадрах можно было заметить известные локации такие, как собор Парижской Богоматери и башня Сен-Жак. Несмотря на дождливую осеннюю погоду ведущей удалось насладиться прогулкой по улицам Парижа и даже посетить презентацию трендовой игрушки Лабубу.

"Пришлось стоять в очереди", - отметила Ольга.

В это путешествие Фреймут отправилась не одна, а с младшей сестрой Юлией. Ведущая сфотографировала родного человека на фоне одной из посещенных исторических достопримечательностей.

На другом же кадре можно разглядеть и саму Ольгу. Хотя ее зафиксировали со спины, все же заметно ее стильный образ. Звезда телевидения была одета в длинную юбку или макси-платье синего оттенка, черную кожаную куртку оверсайз и кожаные сапоги на каблуках.

Недавно Оля Фреймут показала, как изменилась ее младшая дочь. На свежих кадрах можно заметить, как выросла Евдокия. На данный момент девочке восемь лет. Вместе с мамой она проживает в Великобритании.

