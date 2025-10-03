Секрет раскрыл Роман Грабовенский.

Львовский муниципальный хор "Гомін" имеет духовный ритуал, который участники всегда выполняют перед своими выступлениями.

Об этом стало известно из репортажа Суспільне Культура. Во время съемок журналистка спросила у участника хора Романа Грабовенского, имеют ли они какие-то традиции и ритуалы, которые выполняют перед началом концерта:

"Молитву читаем совместно. Становимся, [беремся] за руки и читаем молитву. Готовимся так".

Участница хора Инна Торбич рассказала, что их коллектив очень дружный, участники хорошо ладят между собой и всегда помогают друг другу. На вопрос о том, как они отдыхают между концертами, она со смехом спросила, что такое отдых.

Как известно, хор "Гомін" получил широкую известность благодаря проникновенному исполнению композиции "Вічная пам'ять" в сериале "Чернобыль" от HBO.

В 2025 году выступления коллектива превратились в настоящее интернет-явление. Только один ролик с акапельным исполнением песни "Цей сон" набрал более 5 миллионов просмотров, а в соцсетях "Гомін" утвердился как символ нового, современного звучания украинского хорового искусства.

