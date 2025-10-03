Львовский муниципальный хор "Гомін" имеет духовный ритуал, который участники всегда выполняют перед своими выступлениями.
Об этом стало известно из репортажа Суспільне Культура. Во время съемок журналистка спросила у участника хора Романа Грабовенского, имеют ли они какие-то традиции и ритуалы, которые выполняют перед началом концерта:
"Молитву читаем совместно. Становимся, [беремся] за руки и читаем молитву. Готовимся так".
Участница хора Инна Торбич рассказала, что их коллектив очень дружный, участники хорошо ладят между собой и всегда помогают друг другу. На вопрос о том, как они отдыхают между концертами, она со смехом спросила, что такое отдых.
Как известно, хор "Гомін" получил широкую известность благодаря проникновенному исполнению композиции "Вічная пам'ять" в сериале "Чернобыль" от HBO.
В 2025 году выступления коллектива превратились в настоящее интернет-явление. Только один ролик с акапельным исполнением песни "Цей сон" набрал более 5 миллионов просмотров, а в соцсетях "Гомін" утвердился как символ нового, современного звучания украинского хорового искусства.