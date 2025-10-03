Все началось с короткого видео.

Музыкантка Мэгги Бо, которая играет в группе американского певца Кита Урбана, оказалась в центре внимания на фоне новостей о его разрыве с Николь Кидман.

Как пишет Fox News, все началось с видео, на котором Урбан во время исполнения песни "The Fighter" меняет строчку, посвященную когда-то Кидман, на слова: "Maggie, I'll be your guitar player". Ролик опубликовала сама 25-летняя артистка, подписав его так: "Он только что сказал это?".

Несмотря на то, что певец часто импровизирует во время концертов, после этого в СМИ и среди фанатов начали распространяться слухи о возможном новом романе. Отец музыкантки Чак Бо в комментарии Daily Mail отметил, что его дочь и Урбана связывает исключительно профессиональное сотрудничество. Инсайдер рассказал TMZ, что Николь Кидман не отрицает возможности романа с другой:

"Все признаки указывают на то, что Кит с другой женщиной. Скажем так, Николь этого не отрицает, но она все равно шокирована этим".

Журналисты сообщают, что Мэгги начала писать песни еще в 13 лет, в 18 переехала в Нэшвилл, а сегодня выступает в туре Урбана "High and Alive World Tour". Певица также получила известность благодаря TikTok-сериям "Finish the Lick".

Напомним, по данным СМИ, Николь и Кит не живут вместе еще с начала лета. Актриса пыталась спасти отношения, однако ей это не удалось.

Вас также могут заинтересовать новости: