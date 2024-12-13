'РФ не меняет тактику': в ЦПД прокомментировали массированную атаку РФ

Россияне накопили ракеты и запустили их по Украине утром 13 декабря.

Утром пятницы, 13 декабря, российские оккупанты массированно атакуют Украину, в частности ракетами. Россия не меняет тактику.

Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко. По его словам, россияне накопили ракеты и запустили их.

"Враг не демонстрирует никаких признаков готовности к прекращению атак и террора Украины. Он не меняет тактику с ракетными обстрелами. Накапливал ракеты и дроны и прогнозируемо их запустил. Путина надо сломать, иначе не видно, чтобы Россия хотела прекратить войну", - отметил Коваленко.

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Атака РФ 13 декабря

Как сообщал УНИАН, в Украине продолжается воздушная тревога, однако к угрозе со стороны "шахедов" присоединились российская авиация и флот. Около 3:23 был зафиксирован взлет нескольких Ту-95мс с аэродрома "Оленья".

Telegram-канал "Николаевский Ванек" отметил, что 8 бортов Ту-95мс, якобы, совершили две волны пусков ракет. Кроме того, в море 2 фрегата РФ и один малый ракетный корабль. Пока информации о "Калибрах" нет.

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