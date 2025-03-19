Статус этого корабля "подвешен", отметили в СМИ.

Вероятно, российское флотское командование отложило окончательное решение о судьбе атомного крейсера "Петр Великий" проекта 1144 года "Орлан", который два года назад хотели списать, пишет Defense Express.

Отмечается, что крейсер попал на спутниковый снимок акватории военно-морской базы "Североморск" Северного флота ВМФ РФ от 11 марта 2025 года.

"На снимке мы можем увидеть, что "Петр Великий" просто стоит у своего причала в Североморске, и на первый взгляд, в статусе этого корабля пока ничего не изменилось", - говорится в публикации.

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Акцентируется, что, несмотря на то, что роспропаганда опровергала возможное списание корабля, новостей о выходе в море этого атомного крейсера за последние два года не было.

"Через два года никаких обновлений в статусе не произошло. Поэтому получается, что "Петр Великий" формально до сих пор входит в состав Северного флота ВМФ РФ и стоит у своего причала в Североморске, но по факту статус этого корабля "подвешен", поэтому с одинаковой вероятностью этот атомный крейсер может пойти как на списание, так и на ремонт", - отметили в издании.

Предполагается, что решение о его судьбе отложено до момента возвращения в строй атомного крейсера "Адмирал Нахимов", который стоит на ремонте уже почти 30 лет.

Атомный крейсер "Петр Великий" - что о нем известно

Напоминается, что "Петр Великий" был спущен на воду в 1988 году, однако окончательно введен в строй ВМФ РФ только в 1998 году.

Длина корпуса и полное водозамещение - 250 метров и 25 тысяч тонн, полная численность экипажа - 744 человека.

Основное вооружение - 20 сверхзвуковых противокорабельных ракет П-700 "Гранит". Заявлялись планы в рамках модернизации корабля установить на нем пусковые под 80 ракет "Калибр" или под 40 ракет "Циркон".

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