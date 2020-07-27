Перемирие на Донбассе: в Минобороны рассказали, будут ли стрелять украинские военные в ответ

По словам командующего ОС, в частях и подразделениях Объединенных сил - здоровая атмосфера.

Украинские военные будут стрелять в ответ только в случае наступательных действий оккупантов или угрозы жизни личного состава.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко на брифинге в Донецкой области.

Читайте такжеНовые правила: на Донбассе вступили в силу новые договоренности о всеохватывающем прекращении огня«Опережая вопрос о возможности открытия ответного огня, подчеркиваю: никто не может запретить военнослужащим защищать себя и побратимов в случае явной вооруженной агрессии. Это гарантировано международным гуманитарным правом. Как командующий Объединенных сил, главной задачей которого является сохранение жизни личного состава и мирных жителей в зоне проведения ООС, уверяю, что в случае нарушения противником режима тишины и создания угрозы их жизни, ответ Вооруженных Сил Украины будет мгновенным и решительным», - сказал он.

Кравченко подчеркнул, что нет запрета на ответный огонь на обстрелы оккупантов, поэтому украинские военные, в случае угрозы жизни личного состава, будут отвечать боевикам. По его словам, решение об открытии огня в случае угрозы жизни будут принимать командиры на позициях. Командующий ОС добавил, что, по договоренностям Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, огонь можно открывать в случае наступательных действий противника.

Кравченко сообщил, что в частях и подразделениях Объединенных сил - здоровая атмосфера. «Все без исключения военнослужащие готовы выполнять приказы, понимая важность достигнутых политических договоренностей, ведь речь идет теперь о реальной возможности остановить огонь с обеих сторон», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к соглашению об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

Также стороны договорились о применении мер по усилению режима прекращения огня до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса. Эти меры согласованы на ТКГ Украиной и Россией и поддержаны ОБСЕ.

25 июля подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к установлению режима перемирия. В штабе сообщили, что дополнительный контроль над прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие, которые имеют боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях ООН. В штабе пояснили, что это позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предотвратить вероятные провокации, при этом не лишит украинских воинов возможности для самозащиты.

По сообщению штаба ООС, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако уже зафиксировано два обстрела со стороны боевиков. Украинские военные огонь в ответ не открывали.

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