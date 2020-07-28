Украина хочет возврата России в СЦКК на Донбассе, чтобы ускорить деэскалацию - Резников

Украинские военные имеют право на ответные действия в результате обстрела боевиков, уверен Резников.

Украина хочет, чтобы российские военные офицеры вернулись в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Это позволит добиться постоянного режима тишины.

Об этом сообщил Hromadske вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он подчеркнул, что это позволит двигаться в направлении достижения деэскалации.

"Мы надеемся, что будет возобновлена работа СЦКК и российские офицеры, военные вернутся в его состав, потому что этот механизм, исходя из опыта других военных конфликтов, работает", - сказал Резников.

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Он добавил, что российская сторона не отказывается от такого участия, но выдвигает свои требования.

Ранее представитель ОРДЛО заявил, что Украина имеет полное право требовать возвращение России в СЦКК после того, как боевики нарушили режим полного прекращения огня в первый же день.

Кроме того ранее Резников заявил, что из-за стрельбы по украинским военным на Донбассе после объявления перемирия должно быть проведено расследование. При этом он надеется, что сегодняшние обстрелы были случайностью. Об этом Резников сообщил в комментарии РБК-Украина.

"Надеюсь, что это был эксцесс, случайность, поскольку режим вступил в действие несколько часов назад, а линия разграничения достигает 400 км и не ко всем соответствующий приказ донесли. Мы ждем сведения за сутки от ООС и СММ ОБСЕ. В случае если это была умышленная провокация и умышленное нарушение договоренностей, к нарушителю должны быть применены соответствующие санкции ", - добавил вице-премьер.

По его словам, украинские военные на этот раз не ответили на провокацию, но они имеют на это право по международному законодательству. В частности, речь идет о Гаагской конвенции 1907 года "О законах и обычаях сухопутной войны" (раздел V, статья 40), которым определено, что любое существенное нарушение перемирия одной из сторон дает право другой отказаться от него и даже в случаях крайней необходимости, безотлагательно возобновить военные действия.

"Наши военные знают обо всех этих нормам и поверьте, не будут стоять бездейственно в случае необходимости. Если коротко: в случае откровенного возобновления вооруженной агрессии подконтрольными России вооруженными формированиями, мы имеем полное право на самооборону и ответ", - пояснил Резников.

Однако он уточнил, что Украина стремится минимизировать потери среди украинских военнослужащих и гражданских лиц, поэтому старается соблюдать режим прекращения огня.

Напомним, с 27 июля на Донбассе вступил в силу режим полного прекращения огня, при этом в первый день нового перемирия боевики дважды обстреливали позиции украинских военных и проводили дистанционное минирование территории с помощью противотанковых гранатометов.

Несмотря на обстрелы со стороны боевиков в Офисе президента заявили, что перемирие на Донбассе работает, а нарушение "режима тишины" не несут системный характер.

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