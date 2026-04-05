РФ извлекает выгоду из конфликта с Ираном, наращивая удары по Украине, – The Sunday Times

В последние две недели российские силы начали регулярно проводить массированные атаки в дневное время.

Россия изменила тактику ведения ударов по Украине, стремясь истощить системы противовоздушной обороны, включая американские комплексы Patriot, запасы которых сокращаются на фоне их использования в других регионах. Об этом сообщили высокопоставленные украинские военные, пишет The Sunday Times.

По их словам, в последние две недели российские силы начали регулярно проводить массированные атаки в дневное время. Некоторые из них продолжаются до суток и включают применение до тысячи беспилотников.

Полковник Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, заявил, что недавние российские атаки были преднамеренной попыткой израсходовать ценные средства ПВО, в частности, ракеты Pac-3, используемые в системах Patriot, стоимость каждой из которых составляет 4 миллиона долларов.

"Они проводят атаки днем, и они становятся все более продолжительными и изнурительными", – сказал Игнат. "Их не только сложнее перехватить, поскольку команды измотаны после работы всю ночь и сталкиваются с такими трудностями, как ослепление от солнца".

Дополнительным фактором полковник назвал перераспределение ресурсов США в связи с обострением вокруг Ирана. Это требует задействования средств противовоздушной обороны для защиты стран Персидского залива, что, в свою очередь, влияет на доступность вооружений и сопровождается ростом цен на нефть, усиливая российскую экономику.

Игнат заявил, что текущие атаки носят целенаправленный характер и ориентированы на истощение запасов средств ПВО, в частности ракет PAC-3, применяемых в системах Patriot и стоящих около 4 миллионов долларов за единицу:

"С начала войны в Иране мы наблюдаем увеличение количества атак и изменение траекторий полета этих дронов-приманок, чтобы измотать нашу систему ПВО".

По словам Юрия Игната, российская сторона также активно использует беспилотники-имитаторы, которые внешне повторяют ударные дроны, но несут меньшую боевую нагрузку. Их применение направлено на дополнительную нагрузку систем ПВО и расход ресурсов на перехват.

Похоже, стратегия работает. "У нас заканчиваются ракеты Patriot", – сказал Игнат. Он показал на своем телефоне видео пусковой установки Patriot, в восьми стволах которой осталось всего две ракеты:

"Мы пережили эту трудную зиму благодаря ракетам "Патриот". Мы постоянно просим большего. Если мы останемся без этих крайне необходимых ракет, мы останемся без всего, и русские уничтожат нашу важнейшую инфраструктуру".

Глобальные запасы ракет Patriot также сокращаются, поскольку они активно используются другими странами для отражения атак. На этом фоне в Киеве выражают обеспокоенность возможным ограничением поставок со стороны США, даже если они финансируются европейскими партнёрами.

В связи с этим украинские власти планируют напрямую обратиться к американскому обществу и Конгрессу, представив видеоматериалы с участием расчётов ПВО и пилотов, в которых будет выражена благодарность за поддержку и обозначена необходимость дальнейшей помощи, пишет издание.

Также полковник Игнат отметил, что Украина фактически является передовой площадкой применения систем Patriot в мире и адаптирует методы их использования. В частности, меняются режимы работы для снижения расхода ракет, а также учитываются изменения траекторий российских баллистических ракет, направленные на усложнение работы радиолокационных систем.

При этом Украина использует не только Patriot, но и многоуровневую систему противовоздушной обороны, включающую различные комплексы ближнего действия и мобильные средства перехвата. Как отметил Игнат, такая система позволяет распределять нагрузку и снижать количество целей, доходящих до основных объектов защиты:

"Нам пришлось адаптироваться, хотя мы и не преодолели все трудности на сто процентов".

Дополнительно применяются вертолёты, задействованные в новых для себя задачах, включая перехват воздушных целей. Также используются истребители, оснащённые ракетами класса "воздух-воздух", включая F-16 и более старые модели французского производства, говорится в публикации.

Как отмечают аналитики, Украина и Россия увеличили количество дальнобойных атак, все чаще поражая цели в глубоком тылу. Это почлекло за собой существенные разрушения военной и транспортной инфраструктуры и разрушение логистических маршрутов.

Кроме того, украинские дроны увеличили точность поражения целей по российским стратегическим и военным объектам в глубоком тылу. По словам высокопоставленного военного, отклонение составляет до 10 метров. Это высокий показатель управляемости и маневрености украинских беспилотников и их операторов.

