Куликовский принимал непосредственное участие в пытках задержанных.

Член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш считает, что задержанного руководителя тайной тюрьмы боевиков "Изоляция" в оккупированном Донецке Дениса Куликовского надо судить открыто.

Об этом он заявил в эфире Украина 24.

Гармаш уточнил, что у него мало информации о преступлениях Куликовского, однако он слышал, что тот лично участвовал в пытках задержанных.

"Я считаю, что мы должны провести открытый судебный процесс над этим человеком. Этот человек – одним словом – кат. Есть люди, которых я лично знаю, которых он резал в прямом смысле этого слова, пытал. И мне кажется, что Украине полезнее будет во всех планах провести открытый процесс, осудить его. Потом уже, если Россия возьмет на себя ответственность за этого человека, можно уже ставить вопрос о ее возможном обмене", – ответил Гармаш.

Читайте такжеРоссия перебрасывает танки к границе с Украиной – BloombergЧлену украинской делегации также неизвестно, имеет ли Куликовский российское гражданство.

"Возможно, завтра Россия - если он-российский гражданин, - предоставит какую-то информацию. На сегодня слишком мало данных, мало информации для анализа этого факта - как он оказался в Киеве, например, непонятно. И для прогнозов, как мы это будем использовать в том же вопросе возможного обмена", – пояснил Гармаш.

Задержание Куликовского: что известно

Боевика Дениса Куликовского ("Палыч"), который руководил тюрьмой "Изоляция" в оккупированном Донецке, задержали во вторник, 9 ноября, в Киеве.

Злоумышленника задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 149 (торговля людьми); ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований); ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Что такое "Изоляция"

"Изоляция" - это незаконная тюрьма, созданная российской оккупационной властью на территории одноименного культурного центра в Донецке после захвата города в 2014 году.

По данным Офиса генпрокурора, в тюрьме "Изоляция" в разное время содержали около 3,5 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. - это гражданские лица.

По данным отчета Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в "Изоляции" заключенных пытают и подвергают сексуальному насилию.

29 октября 2020 года руководителю "Изоляции" заочно сообщено о подозрении.

Расследованием установлено, что под руководством Куликовского на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке террористы устроили "базу пыток", где незаконно удерживали гражданских лиц, пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины и других формирований, задействованных в проведении АТО/ООС.

Автор: Яна Ставская