На Донбассе боевики обстреляли поселок

За сутки потерь среди украинских военных нет.

15 июля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы ООС.

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Как сообщается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид», вблизи Марьинки противник дважды открывал огонь в сторону позиций наших защитников из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По защитникам Талаковки, кроме гранатометов и пулеметов, враг применил и минометы 120-го калибра. В районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Авдеевка агрессор обстреливал украинских воинов из гранатометов и пулеметов.

Захватчики Проявляли свою огневую активность и рядом с Новолуганским, которое в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич». Здесь оккупанты задействовали вооружения БМП и автоматические станковые гранатометы.

Также факты использования противником вооружения запрещенного Минскими договоренностями обнаружены неподалеку Орехового и Новотошковского. На этих участках фронта вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение. Ответ был адекватным – после чего враг прекратил свою активность. По данным разведки, 15 июля украинские защитники уничтожили двух захватчиков.

Также, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз применили огневые средства поражения по украинскому населенному пункту. Враг обстрелял из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2, находящимися на вооружении ВС РФ, поселок Новолуганское. Один из неразорванных боеприпасов обнаружили на территории сельскохозяйственного предприятия этого прифронтового населенного пункта. В дальнейшем мину утилизируют подразделения ГСЧС Украины.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

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