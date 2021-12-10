В частности, до 25 декабря там временно смягчили требования к кандидатам на военную службу.

На оккупированной части Донбасса российские наемники активизировали агитацию по службе в армии.

Как сообщает в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины, командование Вооруженных сил Российской Федерации активизировало мероприятия на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях по комплектованию личным составом соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

"Противником развернута работа агитационных групп (агитаторов) от воинских частей оккупационных войск, распространяются специальные пропагандистские материалы (брошюры, рекламные объявления, листовки и т. д), осуществляется массовая рассылка агитационных СМС-сообщений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 25 декабря введено временное снижение требований к кандидатам на военную службу по состоянию здоровья, судимости, наличию регистрационных документов и документов, удостоверяющих личность, выданных оккупационными администрациями.

Читайте такжеЧиновник горсовета на Харьковщине оказался агентом спецслужб РФВ разведке говорят, что оккупационное командование усиливает давление на военнослужащих, не желающих продлевать контракты и планирующих увольнения с военной службы, создает условия для их удержания, в частности, затягиванием рассмотрения рапортов, задержкой расчетных выплат, невозвратом личных документов, которые хранятся в штабах воинских частей.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе отвергла предложение восстановить режим прекращения огня и привлечь представителей Франции и Германии к работе Совместного центра контроля и координации.

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Автор: Надя Пришляк