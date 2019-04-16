"Мобилизация в "Л/ДНР": эксперт рассказал, к чему готовятся террористы

Координатор “Информационного сопротивления" Константин Машовец подчеркнул, что сейчас у боевиков наблюдается нехватка кадров, и на это есть свои причины.

Боевики на Донбассе начали новую волну "мобилизации" для того, чтобы доукомплектовать формирования личным составом, потому что наблюдается большая текучка.

Об этом в комментарии "Апострофу" заявил координатор “Информационного сопротивления" Константин Машовец.

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"Это направлено на то, чтобы доукомплектовать, то есть сохранить уровень их бригад и полков, до уровня, который хотя бы обеспечит им минимальную боеспособность. Вряд ли может идти речь о каких-то наступательных операциях. Они находятся не в том состоянии. Их уровень боеспособности не позволяет им проводить какие-то широкие наступательные операции", - объяснил он

Машовец подчеркнул, что сейчас у боевиков наблюдается нехватка кадров, и на это есть свои причины.

"Во-первых, значительное количество личного состава составляют российские наемники, так называемые добровольцы. Они начинают уезжать домой. Во-вторых, разочаровываются и местные. В-третьих, многим не нравятся условия службы. Поэтому у них и наблюдается недокомплект. В крайнем случае, они могут ввести срочную службу. Но это крайний случай - когда вводится всеобщая воинская готовность", - добавил Машовец.

Как сообщал УНИАН, российское оккупационное командование под видом командно-штабных учений по «территориальной обороне» планирует скрыто провести очередную мобилизацию на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.