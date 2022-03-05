Местные власти предупреждают об угрозе.

Российские оккупанты прибегли к циничным действиям в Мариуполе. В частности, они начали разбрасывать взрывоопасные предметы в виде детских игрушек.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Оккупационные российские войска достигли сверхцинизма. В городе разбрасываются взрывоопасные предметы в виде детских игрушек", - говорится в сообщении.

Местных жителей просят не поднимать подозрительные предметы и даже не касаться их. Это крайне опасно.

Напомним, что 5 марта должна была быть проведена эвакуация население по гуманитарному коридору из Волновахи и Мариуполя. Однако российские войска не прекращают обстрелы и срывают эвакуацию.

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