В Мариуполе появились взрывоопасные предметы под видом игрушек / фото УНИАН
Российские оккупанты прибегли к циничным действиям в Мариуполе. В частности, они начали разбрасывать взрывоопасные предметы в виде детских игрушек.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"Оккупационные российские войска достигли сверхцинизма. В городе разбрасываются взрывоопасные предметы в виде детских игрушек", - говорится в сообщении.
Местных жителей просят не поднимать подозрительные предметы и даже не касаться их. Это крайне опасно.
Несколько таких предметов уже нашли / фото t.me/mariupolrada
Напомним, что 5 марта должна была быть проведена эвакуация население по гуманитарному коридору из Волновахи и Мариуполя. Однако российские войска не прекращают обстрелы и срывают эвакуацию.