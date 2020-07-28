У Зеленского объяснили значение единичных обстрелов на Донбассе: сутки от всеохватывающего прекращения огня
В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского объяснили, что означают отдельные обстрелы, зафиксированные на Донбассе 27 июля после начала режима полного прекращения огня.
В ОП говорят, что такие обстрелы – распространенное явление в любой зоне военных действий, написали в РБК-Украина.
"Они не несут системный характер, прекращения огня работает. Хотя это сложный процесс", – цитируют ОП в издании.
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Высказались по поводу перемирия на Донбассе и международные партнеры Украины – Хорватия и Польша.
"Я выразил надежду, что последних договоренностей о прекращении огня на линии соприкосновения, сделанных во время встречи ТКГ, будут придерживаться", - заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
Польша имеет неизменную позицию: решение конфликта на востоке Украины должно произойти мирным и дипломатическим путем. Территориальная целостность же Украины – вне всякого сомнения.
Вместе с тем МИД Хорватии в твиттере поздравили соглашение о прекращении огня на Донбассе.
Как сообщал ранее УНИАН, с 00:01 27 июля на Донбассе начал действовать режим прекращения огня, о котором в Минске договорились участники Трехсторонней контактной группы.
И не прошло и суток, как пророссийские наемники начали обстрел.
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