Больше молодежи после введения контракта начали приобщаться к военной службе.

Есть несколько причин для отказа от подписания контракта, который рассчитан на приобщение к армии молодежи 18-24 лет, но пока таких случаев не было. Об этом рассказала офицер отделения СМИ 1-го Центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Алла Пунько в эфире телемарафона.

Она отметила, что для подписания контракта необходимо, чтобы претендент был в возрасте 18-24 года, а также речь идет о пригодности к военной службе по медицинским показателям и показателям профессионально-психологического отбора.

"Мы можем отказать кандидату только в том случае, если он не прошел военно-врачебную комиссию и если он не подходит по возрасту. Также, если есть судимость у кандидата. Но сейчас к нам приходит все больше желающей молодежи. Еще пока не было таких отказов от нас", - отметила Пунько.

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По ее словам, после прихода человека в Центр рекрутинга, специалисты определяют наиболее подходящая должность будет для этого человека. При этом добавила, что это можно сделать и в телефонном режиме, если кто-то живет в другом городе и не имеет возможности приехать.

"После выбора должности идут другие этапы - собеседование с воинской частью, прохождение ВВК, психологический отбор и направление на БЗВП уже с рекомендательным письмом, которое и является гарантией попадания на выбранную должность в выбранное подразделение. То есть без согласия человека, его никто не может направить в другое подразделение и на другую должность", - рассказала Пунько.

Она утверждает, что за все время работы еще не было такого, чтобы люди, которые через их Центр присоединились к ВСУ куда-то попали не туда, куда они хотели.

По ее словам, после введения контракта 18-24 через Центр в армию начало больше приобщаться молодежи. В то же время добавила, что они и раньше сотрудничали с этой возрастной категорией.

"Так как проект 18-24 был почти одновременно анонсирован с проектом "Линия дронов", то нельзя сказать, что возрастное соотношение как-то отличается, то есть что больше молодежи и меньше людей более старшего возраста. Нет, благодаря проектам и благодаря людям, которые идут к нам в Центр, соотношение более-менее одинаковое - приходят и молодые люди, и более старшего возраста", - рассказала Пунько.

Контракты 18-24 - последние новости

Как сообщал УНИАН, 11 февраля Минобороны Украины запустило контракты для украинцев 18-24 лет, которые предусматривают выплату молодому человеку 1 млн гривен, из которых 200 тысяч выплачиваются сразу, а остальные во время службы. Также предусмотрены социальные гарантии, в частности, возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение.

9 марта первые добровольцы 18-24 лет, которые подписали контракты с Вооруженными силами Украины, уже приняли присягу.

В пресс-службе Сухопутных войск ВСУ сообщили, что воины будут служить в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс", которая дислоцируется в Коломые, что в Ивано-Франковской области.

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