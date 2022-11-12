Все погибшие стали жертвами российских обстрелов во время оккупации.

В течение недели в Купянском районе Харьковской области правоохранители эксгумировали тела семи человек.

Как сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, все погибшие стали жертвами российских обстрелов во время оккупации.

"К примеру, 16-летний подросток из Купянска в сентябре пошел гулять с друзьями и попал под обстрел, погиб. Еще одна история – 50-летний житель села Кучеревка после обстрелов вышел забить окна своего дома, но начался еще один обстрел – и мужчина погиб", – написал Болвинов.

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По информации правоохранителя, с 7 сентября 2022 года на освобожденных территориях Харьковской области полицией выявлены тела 651 человека. Среди погибших 258 женщин, 343 мужчин, 20 детей и 30 неидентифицированных лиц.

Ситуация в Харьковской области

Украинские военные продолжают освобождать Харьковскую область от российских оккупантов. Как отметили в ГУР МО, наступление украинской армии на Харьковщине успешно продолжается уже на левом берегу реки Оскол.

В то же время область серьезно загрязнена боеприпасами. В понедельник, 7 ноября, во время разминирования территории в Харьковской области на мине российских оккупантов подорвался сапер, его госпитализировали.

Ранее также сообщалось, что на Северной Салтовке в Харькове двое подростков получили ранения ног в результате взрыва взрывоопасного предмета.

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