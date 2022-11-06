Это произошло во время обстрела российскими оккупантами одной из общин Купянского района.

В Харьковской области противотанковый снаряд российских оккупантов попал в автомобиль 45-летнего местного жителя.

В связи с инцидентом мужчину госпитализировали, сообщает полиция Харьковской области Facebook.

"6 ноября в отделение полиции № 1 Купянского РВП поступило сообщение о том, что оккупанты совершили обстрел одной из общин Купянского района. Взрыв прогремел между двумя населенными пунктами", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что снаряд попал в автомобиль, когда мужчина ехал домой. Его с телесными повреждения доставили в медицинское учреждение.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и собрала вещественные доказательства. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

"Сегодняшняя атака еще раз доказывает, что российские военные пытаются наносить удары по гражданским объектам, чтобы вызвать как можно больше жертв", - подчеркнули в полиции.

Ситуация в Харьковской области

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Вооруженные Силы Украины начали контрнаступление в Харьковской области. 10 сентября стало известно, что украинские воины деоккупировали Купянск.

14 числа президент Владимир Зеленский заявил, что почти вся область освобождена от российских оккупантов.

В то же время захватчики продолжают обстреливать Харьковскую область. Так, недавно они повредили один из крупнейших в мире радиотелескопов УТР-2 Радиоастрономического института Академии наук.

Вас также могут заинтересовать новости: