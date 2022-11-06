Военные подразделения освободили от оккупантов левый берег Купянска, Подолы, Купянск-Узловой, Ковшаровку, Новоосиновое, Глушковку, Колесниковку.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что наступление украинской армии на Харьковщине успешно продолжается уже на левом берегу реки Оскол.

"Воины подразделения ГУР МОУ "Kraken" освободили от оккупантов левый берег Купянска, Подолы, Купянск-Узловой, Ковшаровку, Новоосиновое, Глушковку, Колесниковку. В результате слаженных действий было успешно форсированно реку Оскол, что позволило нашим силам выбить врага с левобережной части города и создать плацдарм для смежных подразделений", - говорится в сообщении.

ГУР информирует, что силами украинской армии были частично уничтожены и отброшены российские подразделения: ЧВК "Вагнер", 27 ОМСБр 1 танковой армии, 55 ОМСБр, 200 ОМСБр, 61 ОБрМП и отряды "Барс".

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"Наступление украинской армии успешно продолжается на левом берегу Оскола", - отметили в ГУР.

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Вооруженные Силы Украины начали успешную контрнаступательную кампанию на оккупированных территориях Харьковской области. В результате вражеские силы вынуждены были бежать, оставляя свою боевую технику и боеприпасы, а также сдаваться в плен.

14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тыс. украинцев.