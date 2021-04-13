Василий Рыбников

Миротворческие миротворцы России, все более мирно миротворящие границу нацистской Украины с целью поддержки русскоговорящих детей молодого Донбасса, всегда сталкивались со случаями неприкрытого фашизма, насаждаемого руководством киевской хунты на оккупированных территориях, но только сейчас стало ясно, какие глобальные силы стоят за этим уродливым, сугубо украинским явлением.

Зачем НАТО понадобилось подкрепление, состоящее из лучших украинских нацистов, догадаться нетрудно - как минимум, это убийство Владимира Владимировича Путина

Разумеется, речь идет о мировом правительстве, в которое, по данным российских СМИ, на днях позвали президента Украины Владимира Зеленского за его фашизм, крайнюю жестокость и неразборчивость в методах. Предложение озвучили мировые изгои - лидеры Германии, Британии и Франции, заговорщики туманно кивали на пандемию коронавируса, но российским журналистам с самого начала было ясно, что это лишь предлог для выдвижения кандидатуры «мирового императора» - и Зеленский, конечно же, вприпрыжку согласился с этим предложением. «Чернозёмы там, яблоки, сало, дешёвая и нетребовательная рабсила... Украинцев зовут в мировое правительство. Русских не зовут, а украинцев зовут. Вот это морковка - новая, большая!» - с жаром пишет журналистка РИА Новости Виктория Никифорова. Нетрудно предположить, что для этого от Украины требуется лишь открыто выступить на стороне всемирного фашизма, убить всех донецких детей, напасть на Россию.

Первым звоночком стал тот факт, что Зеленский побрил грудь и, таким образом, стал скинхедом, чем сразу же насторожил главного русского журналиста Дмитрия Киселева, ведь сомнительно, чтобы такой человек, как Зеленский, ограничился одной лишь грудью. Далее был распятый мальчик, убитый с беспилотника бомбой в спину и ножом в трусы, новый вывоз украинских черноземов эшелонами в Америку в обмен на пирожки, распыление над Харьковом ГМО из местной биохимической лаборатории Пентагона, разное. Наконец, чего и следовало ожидать с самого начала, последний визит скинхеда Зеленского к линии соприкосновения ознаменовался поднятием флагов фашистской Германии над украинскими позициями, замеченных и с большим знанием дела описанных наблюдательным народным милиционером ДНР Даниилом Безсоновым. Никто уже не скрывается.

Примечательно, что часть фашистских флагов имелась на местах, но большинство из них, пошитых прямо в ЦРУ, делегация из Киева привезла с собой и раздала всем, кто убил хотя бы десяток донецких детей, то есть фактически каждому второму карателю. Теневой руководитель делегации - американский военный атташе Стюарт, как известно, нацепила на себя радикальный шеврон с лозунгом неонацистов «Україна або смерть!», что в переводе с украинского значит «14/88», и проводила среди боевиков ВСУ мастер-класс «Потрошение ребенка», быстро переросший в смотр-конкурс фашистской песни и массовое зигование.

Чем больше миротворческих миротворцев России прибывают делать мир на украинских границах, тем наглее и неприкрытее ведет себя заокеанский агрессор

«Вот так американские, канадские и другие натовские военные выстраивают отношения с украинскими радикалами и неонацистами, носителями традиций коллаборационистов, соучастников холокоста, - отметила по этому поводу спикер МИД РФ Мария Захарова. - Это старая тактика для стран НАТО. Дело в том, что после 1945 года нацисты и их пособники были массово рекрутированы ЦРУ. Теперь же они приезжают на Украину за новым подкреплением».

Зачем НАТО понадобилось подкрепление, состоящее из лучших украинских нацистов, догадаться нетрудно - как минимум, это убийство Владимира Владимировича Путина. Гидра мирового фашизма подняла свою уродливую голову и уже совершенно открыто, не стесняясь вообще ничего, угрожает нападением последнему миролюбивому президенту планеты, вот до чего все дошло. Чем больше миротворческих миротворцев России прибывают делать мир на украинских границах, тем наглее и неприкрытее ведет себя заокеанский агрессор, и что с этим делать, мирным русским совершенно непонятно, напасть первыми, что ли?

Василий Рыбников

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