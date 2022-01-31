В результате обстрела на части востока Украины мужчина ранен в бедро.

В понедельник днем, 31 января, боевики обстреляли окрестности города Светлодарск Донецкой области, ранен местный житель, 1953 года рождения, который рыбачил на Углегорском водохранилище.

Вооруженные формирования России около 11:30 со стороны захваченного поселка Лозовое выпустили пять очередей в сторону Светлодарска из автоматического оружия, говорится на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

По его данным, в результате обстрела мужчина ранен в мягкие ткани правого бедра, ранение сквозное.

"...Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины мужчину доставили в Светлодарскую городскую больницу...", – говорится в сообщении.

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Боевики на Донбассе уже не раз обстреливали мирные населенные пункты. В частности, в середине ноября 2021 года противник открыл огонь по поселку Невельское Донецкой области, были уничтожены дома, под завалами оказались люди.

Напомним, боевики захватили часть Донбасса в 2014 году и создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Боевиков поддержала Россия. На Донбасс также ворвались российские войска. Власти РФ не признают вторжение в Украину и называют себя "посредником" в разрешении конфликта.

Для разрешения конфликта на Донбассе были подписаны Минские соглашения. Уже не раз принимались договоренности о прекращении огня. Стороны обвиняют друг друга в нарушении "тишины".

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