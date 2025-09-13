Россияне со временем начали использовать все более сложные антенны.

В течение этого года российские ракеты "Кинжал" начали реже попадать по целям из-за того, что украинские средства радио-электронной борьбы(РЭБ) начали демонстрировать лучшую эффективность против этой ракеты. Об этом рассказал источник в Генеральном штабе "Суспільному".

"Чем быстрее движется ракета, тем труднее ей определить свои координаты ракеты, и, соответственно, тем более она уязвима к воздействию средств радиопомех", - пояснил собеседник изданию.

По его словам, благодаря этой особенности и увеличению средств РЭБ украинские военные смогли увеличить эффективность воздействия на ракету.

Он утверждает, что Россия потеряла не менее 1,5 млрд долларов на борьбе против РЭБ и вынуждена на своих средствах применять дорогостоящие антенны CRPA. Такие модули россияне ставят в КАБах и "Шахедах". При этом такая антенна стоит 10-17 тысяч долларов. Собеседник добавил:

"Враг за это время запустил около 8 000 КАБов и уже около 40 000 "Шахедов" - это противовоздушные средства. Все они имеют эти CRPA-антенны, и они стоят от 10 000 до 17 000 долларов. Складывая это, получается что враг потратил 1.5 миллиарда долларов на борьбу с РЭБ".

Он отметил, что россияне со временем начали использовать все более сложные антенны: сначала они устанавливали четырехэлементные приемники, а дальше увеличили до 8-ми- и 16-элементных антенн.

Российские ракетные атаки

Военный эксперт Павел Нарожный: Россия модифицирует свои баллистические ракеты, они становятся более маневренными, и их труднее сбивать. По его словам, для нас самыми сложными с точки зрения сбивания являются баллистические ракеты, в частности сверхзвуковые "Кинжалы", которые на максимальной точке своей траектории имеют высокую скорость

