Главное, по его словам - не подписывать документов, которые могут навредить Украине.

Руководитель украинской делегации на минских переговорах Леонид Кравчук считает, что с боевиками на Донбассе можно общаться, однако лишь с теми, "у которых руки не в крови".

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает "Цензор.НЕТ".

"Мы можем общаться с людьми, у которых руки не в крови. Но главное - не подписывать документов, которые могут повредить Украине. Если такую ​​формулу примут за основу, то это значит, что без общения нельзя решать любые вопросы движения вперед к миру, но документы не подписывать, потому что они могут нанести вред государству", - сказал Кравчук.

Он также отверг силовой путь освобождения оккупированных территорий Донбасса.

"Или мы будем общаться и находить решения, или мы скажем "нет". И тогда есть другой путь - только силовой путь, путем применения оружия. Я считаю, что Украина этим путем идти не может, так как этот путь очень сложный, и он не приведет сегодня к успеху", - сказал первый президент Украины.

Заявления Кравчука о Донбассе: что он говорил ранее

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован