Руководитель украинской делегации на минских переговорах Леонид Кравчук считает, что с боевиками на Донбассе можно общаться, однако лишь с теми, "у которых руки не в крови".
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает "Цензор.НЕТ".
"Мы можем общаться с людьми, у которых руки не в крови. Но главное - не подписывать документов, которые могут повредить Украине. Если такую формулу примут за основу, то это значит, что без общения нельзя решать любые вопросы движения вперед к миру, но документы не подписывать, потому что они могут нанести вред государству", - сказал Кравчук.
Он также отверг силовой путь освобождения оккупированных территорий Донбасса.
"Или мы будем общаться и находить решения, или мы скажем "нет". И тогда есть другой путь - только силовой путь, путем применения оружия. Я считаю, что Украина этим путем идти не может, так как этот путь очень сложный, и он не приведет сегодня к успеху", - сказал первый президент Украины.
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