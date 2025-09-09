По его словам, сколько это все может продолжаться, никто не знает.

Доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак считает, что мы в завершающей фазе войны против Российской Федерации.

"Но не знаю, как долго эта фаза может продолжаться. Во многом наша война похожа на Первую мировую. Первая фаза это блицкриг, который проваливается той стороной, которая его начинает. Далее начинается затяжная часть. А третья - это уже то, когда решается судьба этой войны. Факт того, что есть попытка переговоров - это уже о чем-то говорит", - сказал он в интервью "Украинской правде".

"Классический случай - это корейская война. Переговоры начались в 1949 году, а завершилась война в 1953, потому что Сталин умер. Очевидно, что российская сторона будет затягивать как можно дольше, пока Путин у власти. Но я говорю о том, что если уже ведутся переговоры, это означает, что мы уже движемся к концу", - сказал историк.

Он считает, что для Украины важно существование оси Брюссель - Вашингтон.

"И в Первой, и во Второй мировой войне победу одерживала та сторона, на чьей стороне были Соединенные Штаты Америки. Почему Трамп здесь является угрозой? Потому что это первый человек, который хочет эту ось сознательно прервать. Речь не идет об изоляции Америки как таковой, а изоляцию именно этой оси. Это путь к самоизоляции и это губительный путь", - говорит Грицак.

По словам историка, сейчас видим четкую линию противостояния:

"Знаете, есть такое понятие "West and the rest" (west означает Запад, the rest - остальной мир). Итак, Россия в свое время тоже должна была выбирать свое место и выбрала the rest. Сейчас эта "остальной мир" группируется. То, что недавно происходило в Китае, это подтверждает. Три крупнейших государства - Китай, Индия и Россия, они и являются этим the rest".

По его убеждению, угроза серьезная.

"Мы находимся в такой ситуации, что не радуемся тому, что делает Трамп. А с другой стороны, не имеем возможности игнорировать то, что он делает. Мы не можем обидеться на Америку и сказать: "Знаете что, мы сами обойдемся". Аналогичное поведение также западных лидеров", - добавил он.

Когда закончится война в Украине

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что ожидать мира в Украине в ближайшее время не стоит. Только новые санкции способны повлиять на Россию. Дипломат отметил, что перспективы мира в Украине остаются далекими, а единственным действенным инструментом давления на Россию пока могут быть новые финансовые санкции.

