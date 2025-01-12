По словам профессора, наиболее реалистичным для Украины является израильский сценарий.

Каждый из сценариев окончания войны России против Украины, которые сейчас проговариваются, правдоподобно не произойдет, ведь война - это сценарий неопределенности. Такое мнение в интервью Главкому высказал профессор Львовского католического университета, историк Ярослав Грицак.

По его прогнозу, война закончится "как-то так, как мы не будем знать".

"И в этом, я считаю, есть шансы. Не угроза, а шансы. Возможны разные сценарии. В таком сценарии неопределенности выигрывает позитивный циничный оптимизм, твердость позиций", - считает эксперт.

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По его мнению, ни один из сценариев окончания войны - в частности, корейский, где нет мирного договора между Кореями, но войны по факту нет, и немецкий с разделением на два государства на 50 лет, не сбудется:

"Это война иного характера от тех, которые были раньше. Финские, корейские, немецкие сценарии не предусматривали одного условия, которое есть в Украине. В каждой из войн, участниками которых были выше упомянутые страны, не предполагалось уничтожение Кореи, Финляндии или Германии. Сейчас речь идет о другом. О том, чтобы полностью стереть нашу страну с карты мира, включая ее идентичность".

В то же время, по словам историка, ближайшим сценарием к украинской ситуации может быть то, что Сталин и Гитлер делали с Польшей в 1939 году, а наиболее реалистичным - израильский сценарий.

"Израиль всегда в условиях, когда эту страну все время хотят стереть с карты мира. Здесь та же ситуация с российско-украинской войной, когда Путин хочет стереть Украину. Большинство общества российского также не хочет видеть Украину на карте мира. Израиль показывает, что в таком состоянии перманентной войны можно жить, выживать, даже развиваться в течение нескольких десятков лет. В Израиле же ситуация, что конца-края войнам в том регионе не видно", - резюмировал Грицак.

"Мирные" переговоры с РФ - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, возможен ли мир в Украине на условиях Путина. Так, по мнению аналитиков Института изучения войны, Кремль подтвердил готовность вести переговоры по Украине с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом без каких-либо "предварительных условий", но отметил, что его переговорная позиция остается неизменной.

Как отметили эксперты, никакие переговоры не приведут к полноценному и устойчивому миру, пока Путин будет оставаться сторонником этих требований, несмотря на "готовность" Кремля вести переговоры с лидерами Запада.

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