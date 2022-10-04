Сейчас продолжаются боевые действия на многих участках фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня украинская армия продолжила наступление и освободила новые населенные пункты в нескольких областях.

Об этом президент сообщил в вечернем видеообращении.

"Сегодня продолжилось наступательное движение нашей армии, всех наших защитников. Есть новые освобожденные населенные пункты в нескольких областях", - отметил он.

Видео дня

Зеленский добавил, что сейчас идут жесткие боевые действия на многих участках фронта.

"Но перспектива этих боевых действий остается очевидной: все больше оккупантов пытается убежать, все больше потерь несет вражеская армия, все больше понимания того, что Россия совершила ошибку, пойдя войной против Украины", - подчеркнул глава государства.

Война в Украине: контрнаступление ВСУ

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

В начале сентября украинские военные начали контрнаступление в Харьковской области и на юге Украины. 16 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что практически вся Харьковская область уже деоккупирована.

Атакующие действия украинских защитников переломили ход войны, но завершить ее в этом году все равно не удастся, считают эксперты из американского Института изучения войны.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт - до 300 тысяч человек.

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