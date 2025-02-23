Адаптивность является важным фактором для обеих сторон, поскольку война продолжается, а геополитическая ситуация вокруг нее меняется.

Масштабное наступление российских войск приближается к завершению. И, возможно, только вмешательство США против Украины могло бы изменить нестабильное положение россиян, пишет Forbes.

В течение года после захвата руин Авдеевки на востоке Украины оперативная группировка войск "Центр", - одна из шести таких группировок вдоль линии фронта - медленно продвигалась в сторону города-крепости Покровск, расположенного примерно в 50 км к западу.

Силы этой группировки, численностью не менее 50 тысяч военных, большинство из которых входят в состав 41-й общевойсковой армии, наконец достигли окрестностей Покровска. Однако это стоило им десятков тысяч солдат и потери не менее 2200 единиц техники, включая Т-80, сгоревший в эти выходные.

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По словам главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сирского, только в январе в районе Покровска было "нейтрализовано" около 15 тысяч российских военных.

Украинские потери в этом секторе значительно меньше после отступления поврежденных бригад из Авдеевки в феврале прошлого года. Аналитик Naalsio подсчитал, что на Покровском направлении было уничтожено, повреждено или захвачено 2300 единиц российской техники, тогда как украинские потери составили лишь 700 единиц. Это свидетельствует о соотношении более трех к одному в пользу Украины.

Большие потери объясняют, почему российские войска смогли продвинуться к Покровску, но не захватить его. Этот город является ключевым укрепленным пунктом в длинной цепи фортификаций, простирающейся на север до Харькова.

"Оперативная группировка противника "Центр" на Покровском направлении в течение трех суток не продвигалась ни на одном из направлений и была вынуждена отступить с ранее занятых позиций на нескольких направлениях", - сообщили в Украинском центре оборонных стратегий.

"41-я общевойсковая армия не в состоянии продолжать наступление на север и северо-запад для выполнения основной задачи - охватить Покровск с запада и перекрыть путь на Павлоград".

Столкнувшись с трудностями, российские командиры обращают внимание на другие направления. "Основное внимание российское командование на театре военных действий сосредотачивает не на Покровске, а на близлежащих Новопавловском и Торецком направлениях", - отмечают в ЦДС. Кроме того, 41-я армия может потерять свои сильнейшие подразделения, поскольку 90-ю танковую дивизию вероятно перебросят с Покровского направления на юг, в сторону Андреевки, где российские войска достигли определенных тактических успехов, согласно данным CDS.

Эта ситуация является негативным сигналом для российской военной кампании, поскольку одно из ее главных наступлений теряет динамику. В то же время положительным для россиян является то, что их командиры демонстрируют готовность адаптироваться к изменениям.

Геополитические изменения

Адаптивность является важным фактором для обеих сторон, поскольку война продолжается, а геополитическая ситуация вокруг нее меняется. США, которые при президентстве Джо Байдена были одним из самых преданных союзников Украины, резко корректируют свою политику в отношении России после прихода к власти Дональда Трампа.

После того как президент Украины Владимир Зеленский отверг попытку Трампа получить от Украины до 500 миллиардов долларов в виде природных ресурсов, администрация Трампа начала угрожать прекратить доступ Украины к спутниковой связи Starlink. Эта система является критически важной для координации военных подразделений и управления дронами.

Компания SpaceX, которая управляет Starlink, принадлежит Илону Маску - миллиардеру, известному своей поддержкой Трампа. Маск также возглавляет инициативу "эффективности", которая привела к массовым увольнениям в государственных учреждениях США.

Потери доступа к Starlink могут серьезно затруднить использование беспилотников, подобных тем, что уничтожили Т-80 и сотни других российских машин на пути к Покровску. Неудивительно, что европейские союзники Украины быстро выступили в ее поддержку в этой ситуации.

"Мы платим и будем продолжать платить абонплату за спутниковый интернет для Украины", - написал вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский в соцсети X, принадлежащей Маску. "Я не могу представить, чтобы кто-то мог решить разорвать бизнес-контракт на коммерческую услугу, стороной которого является Польша", - добавил он.

"Украинские и союзные чиновники должны осознать масштабы изменений в геополитике, которые происходят в новой, нестабильной реальности, формирующейся под влиянием США. Ведь еще недавно мало кто мог представить, что Трамп не только отвернется от Украины, но и начнет открыто угрожать ей, подрывая ее обороноспособность в критический момент. Однако это произошло", - подытожило издание.

Мирные переговоры без Украины

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новые переговоры с россиянами, которые состоятся уже на следующей неделе, а именно 25 февраля. В то же время в России заявили, что продолжается подготовка к личной встрече между Трампом и его российским диктатором Владимиром Путиным.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио объяснил, зачем были нужны переговоры с Россией в Саудовской Аравии. По его словам, Вашингтон согласился на прямые переговоры с РФ, чтобы понять, насколько серьезно россияне настроены на достижение мира.

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