Россия впервые атаковала Харьков реактивными беспилотниками, – Терехов

Зафиксировано прямое попадание в жилой дом, возник пожар.

Российские военные с начала суток 11 раз атаковали Харьков беспилотниками, все "прилеты" зафиксированы в Киевском районе. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Большинство вражеских БПЛА были реактивными, и враг впервые применил их против Харькова. "Прилетов" могло быть больше, но благодаря работе военных часть вражеских дронов была сбита", – отметил он.

По информации начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате атаки зафиксировано прямое попадание в жилой дом в Киевском районе города. Там произошел пожар на втором и третьем этажах.

Видео дня

"Известно о двух пострадавших: 61-летняя и 52-летняя женщины получили взрывные травмы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – рассказал чиновник.

Он добавил, что подразделения ГСЧС работают на месте, продолжается ликвидация последствий. Также проводится поквартирный обход, чтобы оперативно выявить всех, кто нуждается в помощи.

Вместе с тем он предупредил, что атака на город продолжается.

"В воздушном пространстве над Харьковом по-прежнему фиксируются вражеские беспилотники", – заявил Синегубов.

Другие вражеские атаки на Харьков

27 марта российские оккупационные войска атаковали Киевский район Харькова. Вражеская ракета попала в девятиэтажный дом. Сообщалось о шести пострадавших. У всех острая реакция на стресс.

Днем ранее российские захватчики нанесли удар по Харькову с помощью дрона. Попадание произошло рядом с рестораном и жилыми домами в Слободском районе города. Ранения получил мужчина 65 лет.

