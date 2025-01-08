По словам разработчиков, Apogee ULTRA может обеспечить подъемную поддержку весом до 36 кг.

Немецкая компания German Bionic представила свой новейший экзоскелет Apogee ULTRA на выставке CES 2025. Новинка была разработана, чтобы помочь владельцам переносить тяжелые грузы, пишет Interesting Engineering.

По словам разработчиков, Apogee ULTRA может обеспечить подъемную поддержку весом до 36 кг. Помимо этого экзоскелет способен сделать так, чтобы 10 километров ходьбы ощущались как 8 километров.

В German Bionic поделились, что Apogee ULTRA предназначен для отраслей, где работники часто работают с тяжелыми грузами. Тем не менее экзоскелет может пригодится и в других сферах деятельности, подчеркнули в издании.

В компании добавили, что новая разработка позволит не только увеличить эффективность людей, но и снизить риск производственных травм.

По данным German Bionic, в ходе испытаний было обнаружено сокращение на 31% количества больничных из-за таких травм. Этого, отчасти, удалось достичь благодаря режиму "Ultra Mode", который обеспечивает более плавные переходы между режимами поддержки.

В Apogee ULTRA также интегрирован искусственный интеллект. Он помогает экзоскелету лучше адаптироваться к конкретным привычкам и потребностям владельца. В German Bionic заявили, что программное обеспечение будет обновляться по воздуху в будущем.

Экзоскелет поставляется с собственным приложением Bionic Connect. В German Bionic утверждают, что это повышает удобство использования устройства и позволяет пользователю настроить Apogee ULTRA под себя.

"Apogee ULTRA - это кульминация многолетних инноваций. Это не просто самый мощный экзоскелет, но и динамичное решение для реальных задач, переопределяющее возможности поддержки рабочей силы. Мы рады, что продолжаем расширять границы возможностей человека, давая возможность работникам достигать большего - безопасно, эффективно и устойчиво", - процитировали в издании слова генерального директора German Bionic Армина Г. Шмидта.

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