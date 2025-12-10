Лавров также пригрозил Европе за конфискацию замороженных активов или размещение европейских войск в Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров раскрыл один из пунктов соглашения США по Украине, которое представитель Трампа Стив Уиткофф привез в Москву.

Так, по словам Лаврова, в предложениях США якобы говорится о необходимости обеспечить в Украине права нацменьшинств и религиозные свободы.

Он также пригрозил Европе, что Россия ответит на конфискацию замороженных активов или размещение европейских войск на территории Украины.

Видео дня

"Мы будем отвечать. И мы к этому готовы", — отметил он.

В то же время он сказал, что "Россия не собирается воевать с Европой, и мыслей таких нет".

Лавров также заявил, что президент США Дональд Трамп якобы единственный из западных лидеров понимает первопричины ситуации в Украине.

При этом Лавров пожаловался, что Трамп пока не спешит отменять санкции против Москвы, а только наращивает их.

Мирное соглашение США

Как писало FT, посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер дали президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько дней, чтобы он ответил на предложенный мирный план, который требует от Украины согласиться на территориальные потери. По данным источников издания, Трамп хочет заключить соглашение "до Рождества".

В то же время, пишет WSJ, чиновники администрации Трампа настаивают, что они не заставляют Украину заключать соглашение, которое ей не нравится. По их словам, целью является заключение соглашения, которое будет приемлемо для обеих сторон и которое гарантирует суверенитет Украины и защищает ее в долгосрочной перспективе.

Вас также могут заинтересовать новости: