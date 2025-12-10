Обошлось без пострадавших, пожары ликвидированы.

Сегодня ночью российская оккупационная армия массированного атаковала дронами Одесскую область, в частности север региона - произошло попадание в объект критической инфраструктуры.

Как сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер, в ночь на 10 декабря враг в очередной раз массированно атаковал территорию области ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей воздушного поражения уничтожено нашими силами ПВО. Однако, зафиксировано попадание в объект инфраструктуры в одном из районов.

"В результате удара произошло локальное разрушение с последующим возгоранием складского помещения на небольшой площади... Обошлось без пострадавших. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме", - заявил чиновник.

Видео дня

В то же время начальник Подольской районной военной администрации Михаил Лазаренко обратился к жителям района с просьбой сохранять спокойствие. По его словам, враг атаковал объект критической инфраструктуры на Подольщине. Спасатели и специальные службы оперативно выполнили необходимые работы, благодаря чему удалось быстро локализовать повреждения и обеспечить контроль над ситуацией.

"Ситуация контролируемая, угрозы для населения нет. Просим граждан сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог. Каждый новый день нашей общей борьбы - это доказательство несокрушимости украинского народа...", - подчеркнул Лазаренко.

По данным регионального управления ГСЧС, в результате попадания возник пожар на объекте критической инфраструктуры. От ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 28 пожарных.

Атаки на Одесскую область - что известно

Напомним, на днях армия РФ осуществила комбинированную ракетно-дроновую атаку в Одесской области, в результате которой поражены энергетический объект и портовая инфраструктура.

Произошли перебои в электро- и теплоснабжении. Критическую инфраструктуру переводили на генераторы. По данным вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития громад Алексея Кулебы, в Одесской области без теплоснабжения остаются 9 500 абонентов, без водоснабжения - 34 тыс. абонентов. Под атакой оказались и портовые объекты: часть инфраструктуры обесточена - операторы перешли на резервное питание от генераторов. Обломками и взрывной волной повреждены административное здание и портовая инфраструктура.

